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Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen

Экоактивисты и правозащитники выкрикивали лозунги на собрании акционеров автогиганта Volkswagen, всеми силами пытались сорвать мероприятие, пишет Frankfurter Allgemeine.

Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen
© globallookpress.com

По данным газеты, один из протестующих даже бросил торт в председателя наблюдательного совета концерна Вольфганга Порше, который на днях отметил 80-летие.

Организаторам мероприятия даже пришлось очищать остатки торта с трибуны, за которой находился Порше.

Кроме того, активисты и правозащитники попытались помешать выступлению гендиректора Volkswagen Оливера Блюме.

После этого сотрудники службы безопасности приняли решение вывести протестующих из зала, в котором проходило собрание.

Напомним, что экологические организации обвиняют автогиганта в продаже чрезмерного количества транспортных средств на внутреннем и внешнем рынках. Они полагают, что руководству предприятия следует переориентировать производство на поезда и соответствующую инфраструктуру.

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