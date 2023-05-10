Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen

Экоактивисты и правозащитники выкрикивали лозунги на собрании акционеров автогиганта Volkswagen, всеми силами пытались сорвать мероприятие, пишет Frankfurter Allgemeine.

По данным газеты, один из протестующих даже бросил торт в председателя наблюдательного совета концерна Вольфганга Порше, который на днях отметил 80-летие.

Организаторам мероприятия даже пришлось очищать остатки торта с трибуны, за которой находился Порше.

Кроме того, активисты и правозащитники попытались помешать выступлению гендиректора Volkswagen Оливера Блюме.

После этого сотрудники службы безопасности приняли решение вывести протестующих из зала, в котором проходило собрание.