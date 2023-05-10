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На Украине оценили последствия прекращения западной военной помощи

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о западной помощи Киеву. Соответствующую запись политик опубликовал на своей странице в Twitter.

«Прекращение поставок оружия в Украину абсолютно не означает "немедленное окончание войны". Это чистый оксюморон», — оценил высказывание западного дипломата Подоляк.

По его словам, последствием прекращения военной помощи Киеву станет увеличение масштабов боевых действий, а также их перенос на другие территории.

Ранее 10 мая глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Украина сдастся через несколько дней в случае прекращения поставок военной техники западными странами. Военный конфликт, по словам представителя ЕС, немедленно закончится, однако мир не будет отвечать интересам западного сообщества.

Боррель также заключил, что конфликт на Украине обнажил существующие разногласия Запада с другими частями мира.

«Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — допустил глава европейской внешнеполитической службы.

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