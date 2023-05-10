В Финляндии продадут остров с военными укреплениями у границы с Россией

Небольшой остров Ранкки в юго-восточной Финляндии, ранее находившийся под управлением Сил обороны, выставили на продажу за 7,9 миллиона евро, сообщает издание YLE.

© wikimedia

Он располагается недалеко от границы с Россией и имеет военные укрепления. Владелец острова, Исмо Рятю, купил остров восемь лет назад за 700 тысяч евро. Он считает, что продаст место уже к концу этого года.

По словам владельца, более чем десятикратное увеличение цены оправдана.

«Мы вложили значительные средства в остров: сейчас на продажу выставлено 100 земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление», — подчеркнул Рятю.