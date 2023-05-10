Кто такая Джин Кэрол и ее дело против Дональда Трампа

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуализированном насилии в отношении Джин Кэрол - американской журналистки и писательницы. Подробнее о Джин Кэрол и ее деле против Трампа - в материале «Рамблера».

Процесс и приговор

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В июне 2019 года Кэрол обвинила Трампа в сексуальном насилии над ней в раздевалке универмага весной 1996 года. Она подробно изложила свои обвинения в книге «Зачем нам нужны мужчины? Скромное предложение».

Обвинения Кэрол в адрес Трампа широко освещались в СМИ из-за ее публичного статуса писательницы и обозревателя журналов. Трамп обвинения отверг и заявил, что никогда не встречал Кэрол, несмотря на существование фотографии, на которой они изображены вместе. Он обвинил писательницу во лжи, заявив, что она выдумала эту историю, чтобы увеличить продажи своих книг.

Судебная тяжба между Кэрол и Трампом продолжалась несколько лет. В сентябре 2020 года в дело вмешалось Министерство юстиции США - стремясь заменить команду личных юристов Трампа и утверждая, что интересы бывшего президента должны представлять государственные юристы.

9 мая 2023 года присяжные федерального суда Манхэттена признали Трампа виновным в сексуализированном насилии над Кэрол и присудили ей пять миллионов долларов компенсации (это также компенсация за клевету - присяжные сочли клеветой слова Трампа о лжи писательницы). При этом присяжные решили, что доказать вину Трампа в изнасиловании не удалось (именно в изнасиловании, а не в сексуализированном насилии писательница обвиняла Трампа).

Присяжные совещались около трех часов, прежде чем отклонить утверждение Трампа, что он не совершал сексуальное домогательство в отношении Кэрролл. Чтобы признать его виновным, жюри присяжных (включало шесть мужчин и трех женщин) требовалось вынести единогласный приговор.

В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп назвал приговор «позором» и добавил: «Я понятия не имею, кто эта женщина».

В зале суда он не присутствовал. Как и любой ответчик по гражданскому делу в США, он не обязан являться в суд и имеет право не давать показаний в свою защиту. По гражданскому приговору Трампу не грозит тюремное заключение.

Кэрол назвала приговор победой для нее и других жертв абьюза.

«Я подала этот иск против Дональда Трампа, чтобы очистить свое имя и вернуть себе жизнь. Сегодня мир наконец-то знает правду. Эта победа не только для меня, но и для каждой женщины, которая пострадала из-за того, что ей не поверили», - подчеркнула она.

Приговор Трампу был вынесен на фоне кампании по выбору кандидата в президенты США от Республиканской партии. Ранее Трамп заявил о своих планах баллотироваться снова. Этот гражданский приговор не создает никаких юридических препятствий для планов Трампа.

Джин Кэрол: писательница, журналистка, создательница сайтов знакомств

79-летняя Джин Кэрол - писательница и бывший обозреватель Elle, которая более 20 лет давала читателям журнала советы по сексу, карьере и другим вопросам.

Она родилась в Индиане, училась в местном университете и в 1963 году получила титул Мисс Университет Индианы.

После окончания учебы Кэрол писала для Rolling Stone и Playboy, где она стала первой женщиной-редактором, также она создавала сценарии для шоу «Субботним вечером в прямом эфире» в 1980-х и вела собственное телешоу «Спроси Э. Джин» в 1990-х. В 2002 году Кэрол стала соучредительницей сайта знакомств Greatboyfriends.com, где женщины могли рекомендовать своих бывших, и службы знакомств Tawkify.

В 2019 году она опубликовала мемуары под названием «Зачем нам нужны мужчины? Скромное предложение», в котором подробно описала «страшных мужчин», которые, по ее словам, жестоко обращались с ней, - включая Трампа и бывшего исполнительного директора CBS. Отрывки из книги были опубликованы в New York magazine.

В своей книге Кэрролл обвинила Трампа в том, что он толкнул ее к стене гардеробной в люксовом универмаге Bergdorf Goodman на Манхэттене. Она написала, что Трамп стянул с нее колготки, расстегнул брюки и занялся с ней сексом без ее желания. (Трамп отверг это обвинение тогда же в 2019-м и назвал его «абсолютно ложным»).