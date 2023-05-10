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Европарламент назвал условие для вступления Сербии в ЕС

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз продолжатся только после того, как Белград присоединится к рестрикциям против России, пояснили депутаты Европарламента. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Парламентарии отметили, что Белграду также следует добиться существенного прогресса в принятии необходимых для вступления в ЕС реформ.

Депутаты пояснили, что Сербии следует показать приверженность ключевым европейским институтам, правам и ценностям, обратить особое внимание на соблюдение базовых прав человека.

По их мнению, сербские власти должны показать, что на фоне противостояния на Украине придерживаются общеевропейского внешнеполитического курса.

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Напомним, что Сербия получила статус кандидата в ЕС в 2012 году. Власти республики неоднократно заявляли, что твердо стоят на пути в объединение.

В частности, глава Сербии Александр Вучич рассказал, что вступление в организацию необходимо стране для обеспечения лучшего будущего граждан.

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