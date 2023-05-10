Европарламент назвал условие для вступления Сербии в ЕС

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз продолжатся только после того, как Белград присоединится к рестрикциям против России, пояснили депутаты Европарламента. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Парламентарии отметили, что Белграду также следует добиться существенного прогресса в принятии необходимых для вступления в ЕС реформ.

Депутаты пояснили, что Сербии следует показать приверженность ключевым европейским институтам, правам и ценностям, обратить особое внимание на соблюдение базовых прав человека.

По их мнению, сербские власти должны показать, что на фоне противостояния на Украине придерживаются общеевропейского внешнеполитического курса.

Напомним, что Сербия получила статус кандидата в ЕС в 2012 году. Власти республики неоднократно заявляли, что твердо стоят на пути в объединение.