Протесты и угроза санкциями: как США вмешиваются в дипломатические отношения России и Грузии

Евросоюз призывает Тбилиси придерживаться санкций против России и не пускать в страну российские самолеты. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. При этом политик напомнил Грузии, что она является кандидатом на вступление в ЕС и должна действовать с ним единым фронтом. В Вашингтоне Тбилиси пригрозили санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией.

Ограничения на полеты как для гражданских, так и коммерческих бортов установили в 2019 году на фоне всплеска русофобии в Грузии. Теперь же по указу российского президента авиасообщения возобновляются: это очевидная польза для гуманитарных отношений, однако о потеплении на дипломатическом уровне говорить пока рано, считают в Кремле.

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На фоне этих новостей число запросов на рейсы в Тбилиси и другие южные города государства выросло в семь раз. В свою очередь Россия отменила для грузинских граждан визовый режим.

Такое решение приветствует МИД Грузии, однако после его принятия у здания грузинского МИД начался несанкционнированный митинг. Молодые люди вышли с флагами европейского союза, чтобы в очередной раз пошатнуть авторитет правящей партии и дестабилизировать ситуацию.

«Мы не допустим разжигания ксенофобских кампаний. В Грузии нет места ксенофобии, как бы этого не старались добиться последователи либерального фашизма», - ответил на протесты Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе

Госдеп США не одобрил решение России и пообещал наложить санкции на грузинские авиакомпании, если те начнут летать в сторону Москвы и принимать российских пассажиров.

«Если прямые рейсы между РФ и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний», - комментирует ситуацию дипведомство США.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв отметил, что все, что касается отношений между Россией и Грузией не входит в юрисдикцию США.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также посчитала жест Москвы провокацией и предположила, что это может быть ответ на новый, одиннадцатый пакет санкций Евросоюза.

Правящая партия «Грузинская мечта» напоминает, что введение Грузией торговых ограничений против России является ударом по собственной экономике. Прямые полеты из Москвы в Грузию могли бы принести стране миллионы чистой прибыли.