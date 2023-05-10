ЦРУ обвинили в попытке выдать скандал с сыном Байдена за «дезинформацию России»

Комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выдать скандал с ноутбуком сына американского лидера Джо Байдена за «дезинформацию России». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в США разразился скандал с участием сына президента США Хантера Байдена. В октябре 2020 года он оставил свой ноутбук в ремонтной мастерской и не вернулся за ним. В переписке, которая была обнаружена в компьютере и стала достоянием общественности, было множество компрометирующей информации, но американские СМИ постарались замять этот скандал.

При этом в 2020 году республиканцы обвинили Хантера Байдена в получении 3,5 миллиона долларов от российского бизнеса через Rosemont Seneca Thornton за «консультационные услуги». Адвокаты Байдена-младшего заявляли, что он не имеет отношения к Rosemont Seneca Thornton, но являлся соучредителем и генеральным директором инвестиционной компании Rosemont Seneca Advisors.