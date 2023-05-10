$76.82-1.7984.91-2.09

Стала известна причина обысков в украинском издании «Думская»

Стало известно о причине обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в издании «Думская» в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Стала известна причина обысков в украинском издании «Думская»
© РИА Новости

По данным журналистов, обыск связан с делом депутата Одесского областного совета Николая Деревянко, подозреваемого в незаконном выводе из госсобственности базы отдыха «Укрпочты» у прибрежной полосы в поселке Затока.

«Дело Николая Деревянко, это родственник депутата [Верховной Рады Алексея] Гончаренко, а поскольку «Думская» — его сайт, то пришли к ним в офис за печатями предприятий, которые и фигурируют в преступной схеме дерибана земли», — пояснил источник СМИ в СБУ.

При этом он подчеркнул, что с журналисткой деятельностью следственные мероприятия не связаны.

Уточняется также, что сам Гончаренко расценил действия спецслужбы как попытку давления на него из-за его требования вернуть украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен (свыше 62 тысяч рублей).

О визите СБУ с обыском в офис «Думской» стало известно 10 мая. В издании отметили, что это произошло на фоне конфликта руководства области с оппозицией, требующей возвращения надбавки для украинских военных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий