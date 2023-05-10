В районе Тель-Авива сработали сирены воздушной тревоги

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 10 мая в Ашкелоне и Сдероте, а также некоторых районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги, передает ТАСС. Так, жителей предупредили о возможных ракетных обстрелах, говорится в заявлении.

«Сирены зазвучали в городе Ашкелон и районе Лахиш (юг Израиля - прим. ред.). Сирены звучат в городе Сдерот и районах вокруг сектора Газа», - говорится в заявлении.

Некоторое время спустя в Армии обороны Израиля проинформировали о повторной сирене воздушной тревоги в южных районах Израиля, а также в крупном городе Ашдод южнее Тель-Авива.

В сообщении отмечается, что «подробности последуют». Сигналы воздушной тревоги также были распространены на Тель-Авив и район Гуш-Дан (большая тель-авивская агломерация).

Сообщается, что жители города начали следовать инструкциям: они спустились в личные или общественные бомбоубежища.

СМИ пишут, что боевики в секторе Газа запускают ракеты по израильским городам в ответ на авиаудары израильской армии по анклаву.