Ватикан раскрыл реакцию России и Украины на план по мирному урегулированию
Москва и Киев не высказывали опровержений в отношении плана Ватикана по мирному урегулированию. Реакцию России и Украины на эту инициативу раскрыл госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, его слова передает ТАСС.
Кардинал рассказал, что у Ватикана состоялись контакты с российской и украинской стороной по вопросу миссии Святого престола по урегулированию кризиса. Он добавил, что по этой теме есть новости, но они конфиденциальные.
«[Россия и Украина] сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в которых с обеих сторон выяснилось, что это было недопонимание, недоразумение», — заявил Паролин.