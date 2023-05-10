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Ватикан раскрыл реакцию России и Украины на план по мирному урегулированию

Москва и Киев не высказывали опровержений в отношении плана Ватикана по мирному урегулированию. Реакцию России и Украины на эту инициативу раскрыл госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, его слова передает ТАСС.

Ватикан раскрыл реакцию России и Украины на план по мирному урегулированию
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Кардинал рассказал, что у Ватикана состоялись контакты с российской и украинской стороной по вопросу миссии Святого престола по урегулированию кризиса. Он добавил, что по этой теме есть новости, но они конфиденциальные.

«[Россия и Украина] сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в которых с обеих сторон выяснилось, что это было недопонимание, недоразумение», — заявил Паролин.

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