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Президент Литвы заявил о рассмотрении членства Украины в НАТО на саммите альянса

Вопрос членства Украины в НАТО рассмотрят на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Pais.

Президент Литвы заявил о рассмотрении членства Украины в НАТО на саммите альянса
© Lenta.ru

«Это не значит, что будут какие-либо решения о членстве, но нужно предпринять шаги, чтобы послать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО», — сказал Науседа.

Ранее президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в НАТО после завершения военного конфликта на ее территории. Также глава государства ответил на вопрос о возможном прекращении военной помощи в случае провала контрнаступления.

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