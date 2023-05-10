СМИ: израильские танки обстреливают районы на севере сектора Газа

Танки израильской армии в среду обстреливают районы, расположенные на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Возобновившиеся атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля, передает телеканал Al Jazeera.

По имеющимся данным, одновременно с обстрелами из танковых орудий ВВС Израиля нанесли серию ударов в различных районах палестинского анклава. Бомбардировке подверглись как минимум шесть площадок в Газе, предназначенных для запуска ракет.

Некоторое время назад израильская армия атаковала несколько объектов близ Хан-Юниса на юге сектора Газа. По данным Al Hadath, удары наносились по целям, принадлежащим палестинской радикальной группировке "Исламский джихад". В результате атаки один человек погиб, другой получил тяжелые ранения.

В ночь на вторник израильская армия начала операцию "Щит и стрела", в ходе которой нанесла удары по 10 цехам по производству оружия и военным объектам, принадлежащим "Исламскому джихаду". По информации пресс-службы армии, удары наносили истребители и вертолеты. В числе подвергшихся бомбардировкам целей были цех по производству оружия в Хан-Юнисе и объект, на котором производился цемент для строительства подземных туннелей, используемых при осуществлении террористической деятельности.