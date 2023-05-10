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В Польше переименовали Калининград

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала полякам использовать вместо Калининграда польское название Крулевец. Об этом сообщает местное издание Interia.

Польша переименовала Калининград
© РИА Новости

В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».

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Как отмечается в коммюнике, было принято во внимание, что город, носящий в настоящее время русское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг и что его «нынешнее русское название является искусственным крещением, не связанным ни с городом, ни с регионом».

«Каждое государство имеет право использовать в своем языке традиционные названия, составляющие его культурное наследие, но оно не может быть принуждено к использованию в своем языке неприемлемых им имен», - говорится в коммюнике.

Кроме того, комиссия рекомендовала для Калининградской области использовать польское название Крулевецкая область.

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