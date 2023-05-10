Польша переименовала Калининград

В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».

Как отмечается в коммюнике, было принято во внимание, что город, носящий в настоящее время русское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг и что его «нынешнее русское название является искусственным крещением, не связанным ни с городом, ни с регионом».