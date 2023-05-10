СБУ обыскивает редакцию одесского издания "Думская"

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду начала обыски в редакции одесского издания "Думская". В Telegram-канале издания допускают, что это может быть связано с публикациями о коррупции в руководстве областной военной администрации.

"Сотрудники полиции и СБУ нагрянули с обыском в редакцию "Думской", - говорится в сообщении.

Там добавили, что сотрудников не пускают в офис и опубликовали соответствующее видео.

"В рамках какого уголовного производства ведутся следственные действия, пока непонятно", - добавили в Telegram-канале.

Как пояснил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко, владельцем издания является Михаил Шмушкович - председатель фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете. По данным Гончаренко, обыски идут и у Шмушковича. "Вы спросите причину обысков? Отвечаю: критика [Андрея] Ермака (руководитель офиса Владимира Зеленского - прим. ТАСС)", - написал он.