СБУ обыскивает редакцию одесского издания "Думская"
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду начала обыски в редакции одесского издания "Думская". В Telegram-канале издания допускают, что это может быть связано с публикациями о коррупции в руководстве областной военной администрации.
"Сотрудники полиции и СБУ нагрянули с обыском в редакцию "Думской", - говорится в сообщении.
Там добавили, что сотрудников не пускают в офис и опубликовали соответствующее видео.
"В рамках какого уголовного производства ведутся следственные действия, пока непонятно", - добавили в Telegram-канале.
Как пояснил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко, владельцем издания является Михаил Шмушкович - председатель фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете. По данным Гончаренко, обыски идут и у Шмушковича. "Вы спросите причину обысков? Отвечаю: критика [Андрея] Ермака (руководитель офиса Владимира Зеленского - прим. ТАСС)", - написал он.
В издании связывают происходящее с конфликтом между руководством области и оппозицией в облсовете, а также с публикацией изданием материалов о коррупции в руководстве областной военной администрации.