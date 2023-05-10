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HIMARS растеряли эффективность из-за российских контрмер

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Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, широко используемые ВСУ, становятся «все менее эффективными» для использовании против российских войск, заявили пять источников CNN в США, Великобритании и на Украине.

В последние месяцы российские силы все чаще блокируют HIMARS, используя электронные глушители, которые сбивают с толку систему наведения HIMARS с GPS и мешают ракетам попадать по цели. Это вынуждает американских и украинских военных искать способы настроить программное обеспечение HIMARS для противодействия усиливающимся помехам со стороны России. Неназванный представитель Пентагона назвал поиски средств противодействия глушителям «нескончаемой игрой в кошки-мышки».

«И лишь для того, чтобы затем русские научились противодействовать этим мерам противодействия», - отметил он. Учитывая, что скоро должно начаться украинское наступление и Киев полагается на HIMARS, поиск решения этой проблемы «становится еще более приоритетным».

Кулеба предостерег от чрезмерных ожиданий от наступления ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не возлагать слишком больших надежд на грядущее наступление ВСУ. В интервью Bild министр заявил, что к этому наступлению не стоит относиться «как к последнему», так как «неизвестно, чем оно закончится».

Если в ходе наступления Украине удастся получить контроль над желаемыми территориями, то можно будет сказать, что наступление было последним, сказал Кулеба.

«А если нет, то это будет значить, что надо готовиться к следующему контрнаступлению», - подчеркнул он.

Не надо бояться демонстрации силы: Шольц о параде в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС должны оставаться сплоченными и не бояться «демонстраций силы», сообщает N-TV. Так во время выступления в Европарламенте он прокомментировал парад в Москве в честь Дня Победы.

В своей речи канцлер заявил, что в 2,2 тысячи километров к северо-востоку президент РФ Владимир Путин «проводит парад с солдатами, танками и ракетами».

«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы», - подчеркнул Шольц.

Он призвал ЕС сохранять приверженность поддержке Украины «столько, сколько потребуется».

У Пашиняна нашли незадекларированные часы

В ежегодных декларациях армянского премьер-министра Никола Пашиняна, а также нескольких вице-премьеров и министров нашли нарушения, пишет «Жоховурд». Армянская Комиссия по предупреждению коррупции потребовала разъяснений относительно неточностей в заявлениях чиновников.

В частности, утверждается, что Пашинян носит «дорогие часы марки AWI», которые он не задекларировал. «Жоховурд» отмечает, что премьер зарабатывает один миллион 580 тысяч драмов (приблизительно 320 тысяч рублей), носит дорогие костюмы, а его жена - дорогие украшения, но вопросы у комиссии возникли только к часам. На сайте AWI самые дорогие часы стоят около 900 долларов (около 70 тысяч рублей).

FT: новые санкции Запада против РФ ударят по Индии

Новые санкции Запада против российских алмазов могут поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, пишет Financial Times. Запретить ввоз российских алмазов в ближайшее время планируют страны G7. FT отмечает, что большинство бриллиантов, ограненных и отполированных за последнее десятилетие, прошли через индийский город Сурат.