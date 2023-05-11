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В ЕС назвали суммарную помощь Украине

Европейские страны и организации оказали Украине суммарную помощь в размере 16 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель во время Европейской конференции по обороне и безопасности, пишет РИА Новости.

В ЕС назвали суммарную помощь Украине
© Lenta.ru

Ранее глава дипломатии ЕС назвал способ немедленно прекратить конфликт на Украине. Боррель считает, что это возможно, если страны Запада прекратят военную поддержку Киева.

Помимо этого, политик заключил, что конфликт на Украине показал существующие разногласия Запада с остальными частями мира.

«Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — рассказал Боррель.

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