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Правительство за границей, города в огне: что происходит в Пакистане

В Пакистане вспыхнули массовые беспорядки после задержания бывшего премьера Имрана Хана. Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан», авиабазу ВВС страны в Мианвали, атаковали несколько военных частей и здание межведомственной разведки. Дом министра внутренних дел окружён. Глава правительства, командующий армией, руководители спецслужб находятся за пределами страны.

Как сообщает Телеграм-канал «Военный обозреватель», среди сторонников экс-премьера Хана в Пакистане замечены вооруженные люди.

9 мая экс-премьер и лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан был арестован сотрудниками полиции в здании Высокого суда Исламабада. Политика обвиняют в нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч.

Эксперты считают, что за отстранением от власти и последующим уголовным преследованием экс-премьера Имрана Хана стоят США.

Что происходит в Пакистане – в галерее «Рамблера».

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