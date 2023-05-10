Daily Mail назвала страны, которые могут выйти из Евросоюза

В ближайшем будущем Евросоюз могут покинуть сразу несколько стран. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что в Евросоюзе набирает обороты евроскептицизм. Он как эффект домино может побудить другие страны последовать примеру Великобритании выйти из объединения.

Видео дня

COVID-19 нанес ущерб экономике многих европейских стран, которые с тех пор зависели от фондов восстановления ЕС после пандемии. Кроме того, начавшаяся спецоперация на Украине сыграла важную роль в укреплении солидарности между государствами ЕС в отношении введения экономических санкций против Москвы и отправки оружия в Киев.

Тем не менее, евроскептицизм по-прежнему имеет место быть. На днях лидер второй по величине политической партии Швеции Джимми Акессон заявил, что есть «веские причины для серьезной переоценки нашего членства в ЕС». Он предупредил, что Евросоюз может навязать Швеции более либеральную иммиграционную политику, которая в последние годы занимает все более жесткую позицию в отношении заявлений о предоставлении убежища.

Среди стран, которые могут сделать ставку на свободу от ЕС или попытаться уменьшить влияние Брюсселя изнутри, кроме Швеции Daily Mail также называет Грецию, у которой изначально были непростые отношения с блоком.

Основным источником напряженности между страной и ЕС стал долговой кризис, начавшийся в 2009 году. Среди всех стран ЕС Греция наиболее пессимистично настроена на дальнейшее членство. Так, согласно опросу, 60% жителей заявили, что не доверяют Евросоюзу.

Выйти из блока может и Италия. Отмечается, что события последних лет разочаровали итальянцев в ЕС больше, чем когда-либо прежде. Страна сильно пострадала от пандемии COVID-19, и реакция ЕС подверглась критике за медлительность и неэффективность.

Половина итальянцев считают, что Джорджия Мелони просто выжидает, консолидируя поддержку своей партии «Братья Италии» и извлекая выгоду из наличных денег ЕС, выясняя, как ослабить Брюссель.

Также в списке издания значится Франция, у которой всегда были сложные отношения с ЕС. Страна была одним из самых громких критиков блока, и многие жители считали, что Франция потеряла свой суверенитет в пользу Брюсселя.

Выйти из ЕС может и Венгрия, так как ее президент Виктор Орбан в последнее время стал своего рода изгоем в Европе. Он поддерживает тесные отношения с Владимиром Путиным и постоянно выступает за более мягкую позицию Запада в отношении России.