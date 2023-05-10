СМИ: Зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий России

Ожидается, что зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в Анкаре.

Отмечается, что сделка будет продлена после 18 мая. По данным собеседника агентства, экспорт российской продукции будет в нее включен.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая еще не принято. Указывается, что переговоры идут.