Японский депутат осудил призывы отказаться от поездки в Россию

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отложил свою поездку в Россию, которую планировал совершить 3-7 мая, и раскритиковал руководство своей партии «Общество возрождения Японии» за призывы пересмотреть такие планы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее консультативный комитет верхней палаты парламента одобрил прошение Мунэо Судзуки на поездку в Россию. Однако генсек партии «Общество возрождения Японии» Фумитакэ Фудзика усомнился в необходимости поездки и призвал принимать решение о визите в Россию «с расчетом его возможного влияния на национальные интересы» страны.

В свою очередь Мунэо Судзуки подчеркнул, что, планируя свою поездку в Россию, как раз и исходил из национальных интересов Японии.

«Так как прозвучало громкое заявление о том, что я должен продумать поездку, исходя из того, будет ли она способствовать национальным интересам, я хочу пояснить генеральному секретарю, что я в качестве политика действовал и думал о национальных интересах в сто раз больше вашего», - заметил он.

При этом политик призвал руководство своей партии «лучше подбирать слова».

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали и физические лица, и российские компании. А к экспорту в Россию были запрещены полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовики, строительная техника и даже игрушки.