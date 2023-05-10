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Латвия взяла курс на полный отказ от празднования 9 Мая

Власти Латвии взяли курс на полный отказ от празднования 9 Мая, который планируют осуществить в течение нескольких лет. Об этих планах рассказал глава Министерства внутренних дел республики Марис Кучинскис в эфире телеканала ТВ3.

Латвия взяла курс на полный отказ от празднования 9 Мая
© РИА Новости

«Еще несколько лет, и мы сможем полностью убрать красный цвет с 9 Мая», — заявил министр, добавив, что для изменения убеждений граждан потребуется больше времени.

По оценке Кучинскиса, празднование Дня Победы в Латвии прошло относительно мирно. Наибольшая численность людей наблюдалась у памятных мест в городах Саласпилс и Даугавпилс.

Ранее латвийская полиция сообщила, что 9 мая были задержаны в стране 17 человек, а также возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела. Людей задержали за возложение цветов к демонтированным мемориалам советских воинов и за демонстрацию запрещенных в стране символов, в частности георгиевских лент.

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