Автор американского портала The Grayzone Кит Кларенберг заявил, что недавний арест двух вооруженных французских неонацистов, воевавших на Украине, подчеркнул надвигающуюся проблему для государств НАТО, которые опосредованно участвуют в конфликте. Кларенберг считает, что позиции неонацистов в Европе укрепятся.

В конце апреля суд Парижа приговорил двух французов, которые воевали на стороне ВСУ в качестве добровольцев, к 15 месяцам заключения каждого. Причиной стал незаконный оборот оружия - у них нашли магазины для армейских автоматических винтовок и боевую оптику.

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СМИ назвали этих французов ультраправыми активистами, один из них - бывший альпийский стрелок, со скандалом уволенный из армии, когда СМИ выяснили, что он участвовал в неонацистских группах.

Автор Grayzone подчеркивает, что не менее 30 французских добровольцев, воевавших на Украине, - известные французским спецслужбам неонацисты.

Однако эта шокирующая информация не вызвала интереса у англоязычных СМИ, отмечает издание.

«Зачем французы везли домой военное снаряжение, владение которым запрещено французскими законами. Очевидный ответ заключается в том, что эта парочка планировала принести домой ужас украинских полей сражений», - подчеркивает Кларенберг.

Автор Grayzone добавил, что в ноябре итальянская полиция арестовала пятерых членов местной неонацистской группировки, поддерживающей оперативные связи с украинским батальоном «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Арестованные итальянцы копили оружие, боеприпасы, тактическое снаряжение и планировали теракты (также у них нашли гранатомет).

Неонацисты находились под пристальным наблюдением итальянских властей с 2019 года. Один из них, который, как сообщается, был «опасно близок к крайне правым украинским националистическим группировкам», планировал нападение на полицейский участок в Неаполе.

В перехваченном в январе 2021 года разговоре он хвастался, что «устроит бойню, подобную той, что была в Новой Зеландии», имея в виду террориста Брентона Тарранта, убившего более 50 человек в мечетях Крайстчерча.

Написанный Таррантом «манифест» популярен среди украинских военизированных формирований, он даже был переведен на украинский язык и продан в виде книги 22-летней жительницей Киева, подчеркивает Кларенберг. Американские политологи рассказали порталу, что Украина «имеет особую привлекательность» для неонацистов, так как власти страны поддерживают ультраправых.

Украинских неонацистов поддерживали и США, считает автор Grayzone, но теперь поддержка под угрозой, так как запасы вооружения на Западе истощаются. После того, как США прекратят поддержку Украины, у европейских неонацистов «будут все основания бежать» из страны.