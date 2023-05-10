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Стало известно о дорогих незадекларированных часах Пашиняна

Комиссия по предупреждению коррупции в Армении нашла у премьер-министра страны Никола Пашиняна незадекларированные часы, стало известно армянскому СМИ «Жоховурд».

Стало известно о дорогих незадекларированных часах Пашиняна
© РИА Новости

«Он носит дорогие часы от AWI, но не задекларировал их. Добавим, что премьер-министр получает 1 миллион 580 тысяч драмов (приблизительно 320 000 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

«Жоховурд» уточняет, что Пашинян носит дорогие костюмы, а жена премьер-министра — дорогие украшения, однако Комиссия по предотвращению коррупции указала только на одни часы AWI.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что за 2022 год с коррумпированных чиновников взыскали рекордные 90 миллиардов рублей. Всего в суды направили 4,5 тысячи заявлений на 300 миллиардов рублей,

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