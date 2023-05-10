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Трамп признан виновным по делу о сексуальном насилии

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Суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл в элитном магазине и присудил выплатить пострадавшей в общей сложности $5 млн. Об этом пишет канал CNN.

Сам Дональд Трамп назвал вердикт присяжных «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен», а его адвокаты заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь Джин Кэрролл назвала решение суда победой для нее и других жертв жестокого обращения.

Беспилотник упал на дом в Курской области

Сегодня утром над Курском был сбит беспилотник, его обломки упали на жилой дом в деревне Толмачево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, опубликовав фото разрушений.

«Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы», - пояснил Старовойт.

США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

Киев получил от западных стран все необходимое для того, чтобы успешно провести контрнаступление. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

При этом дипломат отметил, что Киеву было передано не только вооружение, но и оказана помощь в обучении военнослужащих.

«По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», - подчеркнул Блинкен.

В Латвии 9 мая задержаны 26 человек

Полиция Латвии 9 мая задержала 26 человек и возбудила четыре уголовных дела и 38 административных за возложение цветов к местам демонтированных советских памятников и ношение георгиевских ленточек. Также несколько человек были задержаны за фейерверки, запуск которых был официально запрещен, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, штраф за использование пиротехники составляет €350 для физических и €1400 для юридических лиц.

Четыре человека погибли в результате стрельбы у синагоги в Тунисе

Четыре человека погибли, еще девять получили ранения после того, как служащий ВМФ национальной гвардии в Агир-Джебре убил коллегу, забрал у него боеприпасы и открыл стрельбу у синагоги Грейба. Об этом со ссылкой на заявление МВД Туниса пишет РИА Новости.