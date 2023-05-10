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Еврокомиссара Марию Габриель выдвинут на пост премьер-министра Болгарии

Победитель досрочных апрельских парламентских выборов - коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) - выдвинет в качестве кандидата на пост премьер-министра страны еврокомиссара по делам молодежи и инновациям Марию Габриель. Об этом в среду с парламентской трибуны сообщил лидер ГЕРБ - СДС, бывший премьер-министр Бойко Борисов.

"В рамках нашего мандата [на право формирования правительства] кандидатом на пост премьера будет нынешний болгарский еврокомиссар Мария Габриель", - сообщил Борисов, уточнив, что Габриель лично встретится с представленными в парламенте политическими партиями.

Во вторник президент Болгарии Румен Радев объявил, что 15 мая вручит коалиции ГЕРБ - СДС первый мандат на право формирования правительства. У блока ГЕРБ - СДС будет семь дней на попытку сформировать парламентское большинство и представить свой состав правительства.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 2 апреля, с началом работы парламента лидеры политических объединений пытаются наладить продуктивный диалог со своими оппонентами, но выйти на конструктивное сотрудничество и договориться о парламентском большинстве, пока не удается.

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