Пенс: признание Трампа виновным в домогательстве не оттолкнет избирателей

"Я знаю, что это [дело] очень увлекательно для представителей национальных СМИ, но я не думаю, что это то, на чем сосредоточен американский народ", - сказал он. Пенс также высказался в защиту Трампа, отметив, что тот наверняка будет "защищать себя". "За все четыре с половиной года, что я проработал с [бывшим] президентом [Трампом], я ни разу не слышал о подобном поведении с его стороны и не был свидетелем этого", - отметил бывший вице-президент.