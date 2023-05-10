Пенс: признание Трампа виновным в домогательстве не оттолкнет избирателей

Пенс заявил, что признание Трампа виновным в домогательстве не оттолкнет избирателей
Признание бывшего главы Белого дома Дональда Трампа виновным по иску писательницы Элизабет Джин Кэрролл о домогательстве и клевете не повлияет на отношение к нему американских избирателей. Такое мнение высказал во вторник в интервью телекомпании NBC бывший вице-президент США Майк Пенс.
"Я знаю, что это [дело] очень увлекательно для представителей национальных СМИ, но я не думаю, что это то, на чем сосредоточен американский народ", - сказал он. Пенс также высказался в защиту Трампа, отметив, что тот наверняка будет "защищать себя". "За все четыре с половиной года, что я проработал с [бывшим] президентом [Трампом], я ни разу не слышал о подобном поведении с его стороны и не был свидетелем этого", - отметил бывший вице-президент.
Во вторник жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Трамп назвал решение присяжных позором и охотой на ведьм.
В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.