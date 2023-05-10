Глава НАТО исключил вовлечение альянса в возможный конфликт вокруг Тайваня
Североатлантический альянс вряд ли может быть втянут в потенциальный конфликт с КНР вокруг Тайваня, сообщил Washington Post глава организации Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, а не глобальной организацией с азиатскими представителями. При этом гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран Североатлантического альянса.
При этом генеральный секретарь заострил внимание на «глубокие последствия» для всего Запада, если произойдет конфликт Китая с Тайванем или вокруг него. Столтенберг указал на торговлю, в рамках которой половина всех контейнерных грузоперевозок и судов проходит через Тайваньский пролив. Кроме того, большая часть всех полупроводников в мире производится на Тайване. Это означает, что экономические и торговые последствия конфликта будут ощутимыми «сразу же».
«И тогда, конечно, военный конфликт будет иметь значение и для НАТО, и для союзников по НАТО», — отметил руководитель организации.