Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"

Государственный департамент Соединенных Штатов использует искусственный интеллект, чтобы собирать и проверять российский информационный контент с целью выявления дезинформации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который выступил на мероприятии организации Freedom House.

По его словам, агрегатор онлайн-контента по ситуации вокруг Украины был разработан внешнеполитическим ведомством США. Собираемая таким образом информация затем передается Вашингтоном партнерам по всему миру «для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности».

Как отметил американский дипломат, кроме того, США ведут работу с партнерами и представителями научно-образовательной сферы, чтобы выявить фейковые тексты, «генерируемые российскими чат-ботами».