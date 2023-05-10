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Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"

Государственный департамент Соединенных Штатов использует искусственный интеллект, чтобы собирать и проверять российский информационный контент с целью выявления дезинформации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который выступил на мероприятии организации Freedom House.

Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"
© РИА Новости

По его словам, агрегатор онлайн-контента по ситуации вокруг Украины был разработан внешнеполитическим ведомством США. Собираемая таким образом информация затем передается Вашингтоном партнерам по всему миру «для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности».

Как отметил американский дипломат, кроме того, США ведут работу с партнерами и представителями научно-образовательной сферы, чтобы выявить фейковые тексты, «генерируемые российскими чат-ботами».

Ранее председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марк Милли заявил, что искусственный интеллект является самой мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны. Среди его преимуществ он назвал принятие решений быстрее противника.

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