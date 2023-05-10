Байден заявил о своем намерении принять участие в саммите Группы семи в Японии
Американский лидер Джо Байден сообщил, что будет участвовать в саммите G7, сообщает ТАСС.
Мероприятие состоится 19-21 мая в городе Хиросима в Японии. Глава государства поедет на саммит, несмотря на ситуацию вокруг потенциального дефолта в США по федеральному государственному долгу. Президент отметил, что существует маловероятная возможность, при которой он не покинет страну.
По словам Байдена, предотвратить дефолт самое важное, что стоит на повестке, однако он прежнему привержен тому, чтобы отправиться в Японию. Журналисты спросили у главы Белого дома, существует ли возможность, при которой он останется в США из-за потенциального дефолта, на что он ответил, что это возможно, но маловероятно.
9 мая Байден и руководители Конгресса Соединенных Штатов на встрече в американской администрации не достигли каких-либо договоренностей по вопросу повышения потолка государственного долга. Как сообщил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, участники диалога вновь повторили свои позиции, однако «никакого продвижения» замечено не было. Президент США заявил, что участники должны вновь собраться. На это Маккарти напомнил, что остается всего две недели. Отмечается, что стороны вновь соберутся на переговоры по данному вопросу 12 мая.