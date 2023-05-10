Байден заявил о своем намерении принять участие в саммите Группы семи в Японии

Американский лидер Джо Байден сообщил, что будет участвовать в саммите G7, сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится 19-21 мая в городе Хиросима в Японии. Глава государства поедет на саммит, несмотря на ситуацию вокруг потенциального дефолта в США по федеральному государственному долгу. Президент отметил, что существует маловероятная возможность, при которой он не покинет страну.

По словам Байдена, предотвратить дефолт самое важное, что стоит на повестке, однако он прежнему привержен тому, чтобы отправиться в Японию. Журналисты спросили у главы Белого дома, существует ли возможность, при которой он останется в США из-за потенциального дефолта, на что он ответил, что это возможно, но маловероятно.