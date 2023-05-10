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EUobserver: ЕС предлагает ввести санкции против 12 физлиц и трех СМИ из России

Евросоюз (ЕС) предлагает ввести санкции против 12 физических лиц из РФ и трех российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине. Об этом сообщает EUobserver.

EUobserver: ЕС предлагает ввести санкции против 12 физлиц и трех СМИ из России
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Как передает издание, в санкционный список могут попасть почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов и военкор проекта WarGonzo Семен Пегов. Кроме того, по данным EUobserver, ЕС намерен запретить на своей территории портал Oriental Review, а также телеканалы RT Balkan и "Царьград".

Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) также предлагает ввести санкции в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Уточняется, что в черный список может попасть и сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем.

Ранее EUobserver писало, что в рамках 11-го пакета ЕК планирует ввести антироссийские санкции за разрушение памятников культуры, расхищение объектов культурного наследия на Украине и эвакуацию детей из зоны боевых действий. 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пообещала Киеву "еще больше санкций против России", которые будут нацелены на блокирование обхода уже действующих ограничений.

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