Консенсус по продлению зерновой сделки отсутствует, сообщил источник
Переговоры по зерновой сделке, которые состоятся в Турции, станут решающими, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его словам, о консенсусе речи пока не идет. Встреча начнется в Стамбуле 10 мая. Она будет проходить два дня в четырехстороннем формате.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что предстоящие переговоры будут решающими в судьбе продления сроков действия зерновой сделки. Как отметил дипломат, технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне.
Черноморская зерновая инициатива предполагает вывоз зерна из Украины, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре прошлого года российский президент Владимир Путин заявил, что Запад вывозит большую часть зерна в свои страны, а не в нуждающиеся государствам Африки. В марте Россия продлила сделку до 18 мая.