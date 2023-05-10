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Консенсус по продлению зерновой сделки отсутствует, сообщил источник

Переговоры по зерновой сделке, которые состоятся в Турции, станут решающими, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Консенсус по продлению зерновой сделки отсутствует
© РИА Новости

По его словам, о консенсусе речи пока не идет. Встреча начнется в Стамбуле 10 мая. Она будет проходить два дня в четырехстороннем формате.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что предстоящие переговоры будут решающими в судьбе продления сроков действия зерновой сделки. Как отметил дипломат, технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне.

Черноморская зерновая инициатива предполагает вывоз зерна из Украины, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре прошлого года российский президент Владимир Путин заявил, что Запад вывозит большую часть зерна в свои страны, а не в нуждающиеся государствам Африки. В марте Россия продлила сделку до 18 мая.

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