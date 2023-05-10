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Лула да Силва опроверг информацию о запросе Украины на передачу ей бразильских БТР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опроверг во вторник информацию о запросе Украины на поставку ей бразильских БТР.

Лула да Силва опроверг информацию о запросе Украины на передачу ей БТР
© РИА Новости

"Это ложная информация, по крайней мере в моем случае. Такого запроса нет", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появление в СМИ соответствующей информации.

Во вторник газета Estado de S. Paulo сообщила со ссылкой на источники в Минобороны южноамериканской республики, что в конце апреля из аппарата военного атташе Украины в Бразилиа в ведомство был направлен запрос о продаже Киеву до 450 БТР Guarani в санитарной версии. Как утверждается, такие медицинские бронемашины в желто-оранжевой специальной окраске могли бы быть приобретены западными партнерами Киева для МЧС Украины и не применялись бы напрямую в военных действиях, а исключительно в целях эвакуации мирного населения из зон боестолкновений и для перевозки раненых.

По информации портала Tecnodefesa, в сентябре 2022 года Киев уже обращался к Бразилиа с просьбой о продаже ему от 100 до 1,5 тыс. БТР Guarani для перевозки личного состава ВСУ, однако получил отказ.

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