Глава МИД Венесуэлы заявил, что человечество благодарно РФ за победу над фашизмом

Человечество признательно России и остальным бывшим советским республикам за их самоотверженность и жертвы в борьбе с фашизмом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

"Этот день человечество отмечает с большим воодушевлением и благодарит советский, русский народ, все советские республики за самоотверженность и жертвы в защиту мира", - сказал он, выступая на открытии выставки в МИД, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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"Было много попыток со всех сторон, прежде всего со стороны США и Западной Европы, приуменьшить жертвы, которые принес русский народ, советский народ, чтобы победить фашизм в Европе", - указал министр, напомнив, что "почти 30 млн советских граждан отдали свою жизнь за годы войны с фашисткой Германией". Он предложил праздновать День Победы во всем мире "как антифашистский день". "Сегодня, когда фашизм снова пытается поднять свое знамя не только в Европе, но и в Латинской Америке, мы должны возвысить свой голос в День Победы как в антифашистский день", - подчеркнул Хиль.

Как заявил глава МИД в беседе с корреспондентом ТАСС, "народ Венесуэлы, правительство и президент Венесуэлы Николас Мадуро выражают признательность народу Российской Федерации, всем республикам, которые входили в состав Советского Союза в 1945 году, героям и жертвам, позволившим установить стабильность в мире". Он подчеркнул, что Венесуэла будет "продолжать работать с Российской Федерацией для защиты принципов, которые родились в 1945 году".

"Сегодня мы открываем эту выставку вместе с посольством России в Венесуэле, вспоминая и празднуя 78-ю годовщину Дня Победы. Дата 9 мая принадлежит человечеству, и все человечество празднует эту дату, <...> потому что победа не была только над Германией, победа была над фашистской идеологией, идеологией, которая сегодня пытается возродиться, захватить природные богатства народов, присвоить международные отношения, установить новый мировой порядок, основанный на правилах, которые никто не принимал", - отметил Хиль. Он указал, что "благодаря Победе в Великой Отечественной войне в мире установился порядок, который в течение более 78 лет гарантировал миру стабильность, сложную стабильность, но позволяющую сохранять равновесие". "Сегодня предпринимаются попытки покончить с равновесием, поэтому важно праздновать День Победы", - подчеркнул министр в беседе с корреспондентом ТАСС.