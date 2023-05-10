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В Пентагоне назвали полезной программу разработки гиперзвукового оружия ARRW

В Министерстве обороны Соединенных Штатов назвали полезной американскую программу Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по разработке гиперзвукового вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя глава Пентагона Кэтлин Хикс.

В Пентагоне назвали полезной программу разработки гиперзвукового оружия ARRW
© ТАСС

По ее словам, такого мнения в Вашингтоне придерживаются, даже несмотря на несколько неудач во время испытаниях. Минобороны необходимо стараться извлекать уроки из потенциально неудачных экспериментов. Хикс указала, что некоторые испытания в рамках ARRW удались, другие закончились провалом.

Отмечается, что благодаря ARRW стало известно много полезного касательно других гиперзвуковых ракет, которые в Пентагоне США разрабатывают и закупают.

Ранее в военном ведомстве США заявили, что американские Военно-воздушные силы не планируют закупать гиперзвуковые вооружения компании Lockheed Martin по программе ARRW. Решение было принято после неудачного испытания. После этого министр ВВС Фрэнк Кендалл выступил с заявлением о том, что последнее испытание по программе ARRW было провалено.

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