В Пентагоне назвали полезной программу разработки гиперзвукового оружия ARRW

В Министерстве обороны Соединенных Штатов назвали полезной американскую программу Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по разработке гиперзвукового вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя глава Пентагона Кэтлин Хикс.

По ее словам, такого мнения в Вашингтоне придерживаются, даже несмотря на несколько неудач во время испытаниях. Минобороны необходимо стараться извлекать уроки из потенциально неудачных экспериментов. Хикс указала, что некоторые испытания в рамках ARRW удались, другие закончились провалом.

Отмечается, что благодаря ARRW стало известно много полезного касательно других гиперзвуковых ракет, которые в Пентагоне США разрабатывают и закупают.