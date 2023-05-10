Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по вопросу потолка госдолга

Американский лидер Джо Байден и руководители Конгресса Соединенных Штатов на встрече в американской администрации не достигли каких-либо договоренностей по вопросу повышения потолка государственного долга, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти.

© ТАСС

По его словам, участники диалога вновь повторили свои позиции, однако «никакого продвижения» замечено не было. Как отметил спикер, Байден заявил, что участники должны вновь собраться. На это Маккарти напомнил, что остается всего две недели.

Отмечается, что стороны вновь соберутся на переговоры по данному вопросу 12 мая.