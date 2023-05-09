Вучич призвал сербов выйти на митинг в поддержку правительства

"Перед великими и важными решениями для Сербии мы [правительство] договорились позвать всех граждан Сербии на защиту свободных, демократических ценностей нашей страны 26 мая. Приглашаем людей на самый большой митинг, когда-либо проходивший в Сербии. Мы проведем его перед зданием Народной скупщины или на площади Республики в Белграде 26 мая во второй половине дня", - заявил Вучич, выступая со специальным видеообращением.