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Вучич призвал сербов выйти на митинг в поддержку правительства 26 мая

Президент Сербии Александар Вучич во вторник призвал население страны принять участие в митинге перед зданием Народной скупщины (парламент) в поддержку правительства республики.

Вучич призвал сербов выйти на митинг в поддержку правительства
©  Пресс-служба МИД РФ

"Перед великими и важными решениями для Сербии мы [правительство] договорились позвать всех граждан Сербии на защиту свободных, демократических ценностей нашей страны 26 мая. Приглашаем людей на самый большой митинг, когда-либо проходивший в Сербии. Мы проведем его перед зданием Народной скупщины или на площади Республики в Белграде 26 мая во второй половине дня", - заявил Вучич, выступая со специальным видеообращением.

27 мая состоится внеочередное заседание правящей Сербской прогрессивной партии. На заседании Вучич объявит о своей отставке с поста лидера партии и других кадровых решениях.

После убийства 16 человек в результате стрельбы в начале мая в Белграде и Младеноваце в столице Сербии прошел многотысячный митинг, который завершился призывом оппозиции к отставке правительства. Митингующие потребовали немедленного прекращения "пропаганды насилия в СМИ и публичном пространстве, смены совета, регулирующего электронные СМИ", закрытия печатных СМИ и таблоидов, пропагандирующих ненависть и насилие, смены руководства всех крупных каналов, включая РТС (Радио и телевидение Сербии).

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