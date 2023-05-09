Вучич призвал сербов выйти на митинг в поддержку правительства 26 мая
Президент Сербии Александар Вучич во вторник призвал население страны принять участие в митинге перед зданием Народной скупщины (парламент) в поддержку правительства республики.
"Перед великими и важными решениями для Сербии мы [правительство] договорились позвать всех граждан Сербии на защиту свободных, демократических ценностей нашей страны 26 мая. Приглашаем людей на самый большой митинг, когда-либо проходивший в Сербии. Мы проведем его перед зданием Народной скупщины или на площади Республики в Белграде 26 мая во второй половине дня", - заявил Вучич, выступая со специальным видеообращением.
27 мая состоится внеочередное заседание правящей Сербской прогрессивной партии. На заседании Вучич объявит о своей отставке с поста лидера партии и других кадровых решениях.
После убийства 16 человек в результате стрельбы в начале мая в Белграде и Младеноваце в столице Сербии прошел многотысячный митинг, который завершился призывом оппозиции к отставке правительства. Митингующие потребовали немедленного прекращения "пропаганды насилия в СМИ и публичном пространстве, смены совета, регулирующего электронные СМИ", закрытия печатных СМИ и таблоидов, пропагандирующих ненависть и насилие, смены руководства всех крупных каналов, включая РТС (Радио и телевидение Сербии).