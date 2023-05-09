Трампа признали виновным в домогательствах до писательницы Кэрролл

Ранее адвокат истца Роберта Каплан на заседании Манхэттенского федерального суда заявила, что бывший президент США не явился в суд для дачи показаний в рамках дела по обвинению в попытке изнасилования писательницы, так как знает, что совершил с ней. Трамп решил не давать показаний по данному делу, а его адвокаты не представили свидетелей, на что Каплан обратила внимание присяжных. Адвокат Кэрролл также заявила, что ее подзащитная точно соответствовала «вкусу» Трампа, ранее бывший президент говорил, что не совершил бы с журналисткой ничего подобного, потому что она «не в его вкусе».