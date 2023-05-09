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Bloomberg: Италия намерена выйти из проекта Китая «Один пояс — один путь»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти о намерении Италии выйти из китайского проекта «Один пояс — один путь», передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Италия решила выйти из проекта Китая «Один пояс — один путь»
© globallookpress.com

По словам лиц, пожелавших остаться инкогнито, Вашингтон оказал давление на Рим с целью занятия итальянским руководством твердой позиции о выходе из китайской инициативы, передает РИА Новости.

«Мелони заверила Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что ее правительство, несмотря на отсутствие в данный момент окончательно принятого решения, выступает за выход из масштабной инициативы Китая «Один пояс — один путь», — рассказали источники американского агентства, присутствовавшие на встрече Мелони и Маккарти на прошлой неделе.

Сообщается, что советники Мелони в данный момент еще обсуждают «детали и сроки» принятия решения. При этом итальянское руководство обеспокоено возможными ответными мерами со стороны Китая.

Как указывают источники, потенциальное решение Рима во многом связано с фактором сильного присутствия китайских инвесторов в Италии. В частности, было указано, что большое влияние на экономическом рынке страны имеет китайская госкомпания Sinochem Holdings, являющаяся крупнейшим акционером итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA.

В статье при этом подчеркивается, что какие-либо заявления Рима по данному вопросу стоит ожидать лишь после начала саммита лидеров «Большой семерки» в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая.

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