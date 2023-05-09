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В Белом доме считают, что дефолт США по госдолгу стал бы подарком Китаю и России

Возможный дефолт по федеральному долгу США стал бы подарком для Китая, России и других конкурентов Соединенных Штатов. Такое мнение выразила журналистам во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом назвал возможный дефолт США по госдолгу подарком РФ
© globallookpress.com

"Если бы дефолт произошел, то это стало бы подарком Китаю, России и другим конкурентам [США]", - утверждала она.

Поэтому "Конгресс [США] должен сделать свою работу и предотвратить дефолт", добавила представитель Белого дома.

Министр финансов США допустила угрозу дефолта в стране

Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов. Республиканская партия традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов. В январе Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований. Речь идет об отказе от ряда бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.

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