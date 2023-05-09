Белый дом назвал возможный дефолт США по госдолгу подарком РФ

Возможный дефолт по федеральному долгу США стал бы подарком для Китая , России и других конкурентов Соединенных Штатов. Такое мнение выразила журналистам во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Если бы дефолт произошел, то это стало бы подарком Китаю, России и другим конкурентам [США]", - утверждала она.

Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов. Республиканская партия традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов. В январе Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований. Речь идет об отказе от ряда бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.