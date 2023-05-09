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Лукашенко после возвращения из Москвы возложил венок к монументу Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после возвращения с торжеств в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, возложил вечером во вторник венок к монументу Победы в центре Минска.

Лукашенко после возвращения из Москвы возложил венок к монументу Победы
© пресс-служба Президента Республики Беларусь

Вместе с главой государства были его трое сыновей Виктор, Дмитрий и Николай. В нынешнем году Лукашенко не стал выступать с речью на торжественной церемонии. По его поручению, к участникам мероприятия обратился министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, высшее руководство страны, представители государственных органов, силового блока, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, молодежь.

Утром Лукашенко принял участие в торжествах в честь Дня Победы в Москве. Он присутствовал на Красной площади на параде, затем вместе с Владимиром Путиным и лидерами ряда стран СНГ возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

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