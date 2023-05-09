Лукашенко после возвращения из Москвы возложил венок к монументу Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после возвращения с торжеств в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, возложил вечером во вторник венок к монументу Победы в центре Минска.
Вместе с главой государства были его трое сыновей Виктор, Дмитрий и Николай. В нынешнем году Лукашенко не стал выступать с речью на торжественной церемонии. По его поручению, к участникам мероприятия обратился министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны, высшее руководство страны, представители государственных органов, силового блока, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, молодежь.
Утром Лукашенко принял участие в торжествах в честь Дня Победы в Москве. Он присутствовал на Красной площади на параде, затем вместе с Владимиром Путиным и лидерами ряда стран СНГ возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.