Лукашенко после возвращения из Москвы возложил венок к монументу Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после возвращения с торжеств в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, возложил вечером во вторник венок к монументу Победы в центре Минска.

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Вместе с главой государства были его трое сыновей Виктор, Дмитрий и Николай. В нынешнем году Лукашенко не стал выступать с речью на торжественной церемонии. По его поручению, к участникам мероприятия обратился министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, высшее руководство страны, представители государственных органов, силового блока, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, молодежь.