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Глава МИД Китая: Пекин поддерживает стратегическую автономию Европы

КНР выступает за стратегическую независимость Европы, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

Глава МИДа КНР выразил поддержку «стратегической автономии Европы»
© globallookpress.com

«Китай поддерживает путь развития, избранный европейцами, и стратегическую независимость Европы», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции в Берлине.

По его словам, КНР всегда придерживалась стабильной и последовательной политики в отношении Европы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Евросоюз не может защищать Европу без НАТО.

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