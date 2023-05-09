Глава МИДа КНР выразил поддержку «стратегической автономии Европы»

Глава МИД Китая: Пекин поддерживает стратегическую автономию Европы
КНР выступает за стратегическую независимость Европы, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
«Китай поддерживает путь развития, избранный европейцами, и стратегическую независимость Европы», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции в Берлине.
По его словам, КНР всегда придерживалась стабильной и последовательной политики в отношении Европы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Евросоюз не может защищать Европу без НАТО.