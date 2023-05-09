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В Белоруссии предотвратили теракты в преддверии 9 Мая

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в республике задержаны лица, которые готовились к совершению терактов в преддверии 9 Мая.

В Белоруссии сообщили о попытках совершения терактов ко Дню Победы
© ТАСС

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят [иностранные] спецслужбы", - сказал глава белорусской спецслужбы журналистам во вторник.

Его слова приводит агентство БелТА.

"Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать", - отметил Тертель.

Он уточнил, что 10 мая планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах.

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