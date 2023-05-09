В Белоруссии сообщили о попытках совершения терактов ко Дню Победы

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят [иностранные] спецслужбы", - сказал глава белорусской спецслужбы журналистам во вторник.