В Белоруссии сообщили о попытках совершения терактов ко Дню Победы

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в республике задержаны лица, которые готовились к совершению терактов в преддверии 9 Мая.
"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят [иностранные] спецслужбы", - сказал глава белорусской спецслужбы журналистам во вторник.
Его слова приводит агентство БелТА.
"Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать", - отметил Тертель.
Он уточнил, что 10 мая планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах.