Бербок заявила о важности не допустить обход антироссийских санкций

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе обсуждения нового пакета санкций заявила, что Европейский союз ищет пути предотвращения обхода наложенных на Россию ограничений. Заявление было сделано министром в Берлине на совместной пресс-конференции с коллегой из Китая Цинь Ганом, сообщает Reuters.

© Газета.Ru

Слова Бербок стали комментарием к предложению о внесении ряда китайских компаний в санкционные списки из-за подозрения в помощи России в обходе санкций. По мнению главы внешнеполитического ведомства Германии, переговоры по данному вопросу продолжаются, а предотвращение обхода санкций является важным направлением работы.