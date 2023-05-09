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Глава МИД ФРГ Бербок заявила о важности не допустить обход антироссийских санкций

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе обсуждения нового пакета санкций заявила, что Европейский союз ищет пути предотвращения обхода наложенных на Россию ограничений. Заявление было сделано министром в Берлине на совместной пресс-конференции с коллегой из Китая Цинь Ганом, сообщает Reuters.

Бербок заявила о важности не допустить обход антироссийских санкций
© Газета.Ru

Слова Бербок стали комментарием к предложению о внесении ряда китайских компаний в санкционные списки из-за подозрения в помощи России в обходе санкций. По мнению главы внешнеполитического ведомства Германии, переговоры по данному вопросу продолжаются, а предотвращение обхода санкций является важным направлением работы.

8 мая Financial Times писала, что ЕС планирует ввести санкции в отношении китайских фирм, поставляющих электронику в РФ.

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