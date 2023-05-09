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На Украине оценили посещение парада Победы лидерами стран СНГ

Присутствие лидеров государств СНГ на параде Победы в Москве является «аморальным шагом» в отношении Киева, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник, 8 мая, в Москву прибыли с рабочими визитами лидеры Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Николенко подчеркнул, что Киев рассматривает участие лидеров стран СНГ в торжественных мероприятиях в Москве «как аморальный и недружественный шаг в отношении» республики.

Кроме того, заметил дипломат, согласившись прибыть в Москву на фоне конфликта, лидеры проявили пренебрежение к народу Украины.

Заявления Путина на Параде Победы: главное

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил значимость визита глав государств и правительств стран СНГ в Москву.

Глава государства напомнил, что в общую победу внесли вклад все народы СССР. Он добавил, что россияне всегда будут помнить об этом.

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