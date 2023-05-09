Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС снять ограничения на экспорт украинской агропродукции. Об этом сообщает ТАСС.

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Он заявил, что Украина считает любые ограничения украинского экспорта недопустимыми и ожидает, что все они будут сняты как можно быстрее.

«Жесткие протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, проблемы возникают там, где должны быть сильные проявления солидарности.

19 апреля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) была готова запретить поставки украинского зерна в Евросоюз из-за его избытка. Для этого необходимо было согласие Киева, чтобы избежать возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации.