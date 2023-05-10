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В Турции рассказали о новых возможных сроках продления зерновой сделки

На встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле обсуждается продление зерновой сделки на два месяца. Об этом МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В Турции рассказали о новых возможных сроках продления зерновой сделки
© lenta.ru

Речь идет о переговорах представителей ООН, а также заместителей министров обороны трех стран.

«Ожидается, что на встрече будет обсужден ряд вопросов, в том числе эвакуация некоторых судов под турецким флагом, подробности о продлении новаторского соглашения, а также его важность для содействия стабильности в Африке», — сказано в публикации.

Ранее о вероятном продлении сделки после 18 мая рассказал источник ТАСС в Анкаре. Он уточнил, что действие соглашения могут продлить с учетом пожеланий российской стороны.

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