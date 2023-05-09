В Латвии задержали шесть человек за празднование Дня Победы

В Латвии задержали шесть человек за возложение цветов в День Победы 9 мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию запрещенных в стране символов. Об этом сообщила латвийская полиция, передает РИА Новости.

«В связи с 9 мая задержано пока шесть человек. Возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть дел возбуждено в Рижском регионе, два в Латгалии и одно в Земгале.

Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой отечественной войне. Двое полицейских просили женщину снять ленту с рамки.