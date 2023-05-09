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На Украине прокомментировали посещение парада Победы лидерами стран СНГ

На Украине назвали недружественным шагом посещение лидерами стран СНГ торжеств в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий комментарий опубликован на сайте Министерства иностранных дел (МИД) страны.

В ведомстве назвали присутствие глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на параде Победы в Москве аморальным по отношению к Украине. Кроме того, в МИД посчитали этот поступок пренебрежением к украинскому народу.

При этом в комментарии не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также присутствовал на торжествах в российской столице.

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Известно, что в Москву прибыли в День Победы лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана — Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президенты Туркмении и Узбекистана — Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.

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