На Украине назвали недружественным шагом посещение лидерами стран СНГ торжеств в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий комментарий опубликован на сайте Министерства иностранных дел (МИД) страны.

В ведомстве назвали присутствие глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на параде Победы в Москве аморальным по отношению к Украине. Кроме того, в МИД посчитали этот поступок пренебрежением к украинскому народу.

При этом в комментарии не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также присутствовал на торжествах в российской столице.