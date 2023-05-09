Глава МИД КНДР заявила о планах укреплять связи с Китаем

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи встретилась с новым послом Китая в Пхеньяне Ван Яджуном, передает Yonhap. По информации агентства, в рамках переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя государствами.

«Они выразили твердую позицию по дальнейшему развитию традиционных и дружественных отношений между КНДР и Китаем, поддерживая благородные намерения партий и глав государств двух народов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Чхве Сон Хи заявила о готовности Пхеньяна к расширению взаимодействия с Пекином. При этом Yonhap подчеркивает, что встреча сторон состоялась в рамках визита вежливости посла Китая в МИД КНДР.