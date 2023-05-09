Глава МИД КНДР заявила о планах укреплять связи с Китаем
Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи встретилась с новым послом Китая в Пхеньяне Ван Яджуном, передает Yonhap. По информации агентства, в рамках переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя государствами.
«Они выразили твердую позицию по дальнейшему развитию традиционных и дружественных отношений между КНДР и Китаем, поддерживая благородные намерения партий и глав государств двух народов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Чхве Сон Хи заявила о готовности Пхеньяна к расширению взаимодействия с Пекином. При этом Yonhap подчеркивает, что встреча сторон состоялась в рамках визита вежливости посла Китая в МИД КНДР.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности отношений Китая и Северной Кореи. По его словам, он готов к усилению совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном стратегического руководства китайско-корейскими отношениями в «новой обстановке».