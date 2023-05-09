Зеленский обсудил с главой ЕК вопросы европейской интеграции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен в ходе переговоров во вторник европейскую интеграцию страны. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что переговоры Зеленского и фон дер Ляйен прошли 9 мая в Киеве во время празднования Дня Победы в России.
Зеленский также выразил надежду, что Европейский союз вскоре одобрит новые санкции против России.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, о чем сообщила в своих соцсетях.
До этого газета Politico сообщала, что вероятное выдвижение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок больше похоже на коронацию, чем на демократические выборы.
Главой Еврокомиссии фон дер Ляйен должна оставаться до 2024 года, когда ЕС изберет новый Европейский парламент.