Зеленский обсудил с главой ЕК вопросы европейской интеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен в ходе переговоров во вторник европейскую интеграцию страны. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что переговоры Зеленского и фон дер Ляйен прошли 9 мая в Киеве во время празднования Дня Победы в России.

Зеленский также выразил надежду, что Европейский союз вскоре одобрит новые санкции против России.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, о чем сообщила в своих соцсетях.

До этого газета Politico сообщала, что вероятное выдвижение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок больше похоже на коронацию, чем на демократические выборы.